iCharity: у Києві проходить благодійний концерт заради дітей-сиріт [ Редактировать ]
У столиці проходить благодійний стенд-ап вечір iCharity.Відомі українські коміки безкоштовно розважають гостей, а наприкінці заходу проведуть аукціон.
Які лоти чекатимуть на учасників і куди спрямують кошти - дізнаєтесь із наступного сюжету.
Боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченко та м'яч з автографами збірної України. Картини від зірок шоу-бізу та зустрічі з відомими українцями - все це сьогодні можна буде придбати на благодійному Stand Up вечорі - iCharity. Зібрані кошти підуть на теплі речі дітям із дитбудинків зі всієї Україні.
"Самое главное в этой жизни - оставаться человеком, помогать тем, кто в этом нуждается, по этому и "Криэйшн эджэнси" и я, как основатель, помогаю уже более 10 лет деткам. И сейчас более 4 тысяч детей, более 80 детских домов - они нуждаются в помощи, в элементарном - в детской теплой одежде. Это куртки, обувь, шапки - это то, что нужно деткам просто на зиму", - наголосила Дар'я Володіна, гендиректор піар-агенции icreations. Agency
Вхід на благодійний вечір безкоштовний, але кожен гість за бажанням матиме нагоду зробити свій внесок у добру справу. А у майбутньому отримати результат.
"Эти детки вырастят достойными гражданами нашей страны. Они тоже будут помогать детям, они смогут реализовываться и достойно представлять нашу страну за рубежом. Я уверена, что эти дети достойны счастья, достойны того, чтобы мы подарили им сегодня свое тепло. И все детки ждут чуда, как в День святого Николая. По этому, мы все сегодня собрались, чтобы приобрести эти прекрасные лоты от известных знаменитостей", - переконана Анна Воронцова, засновниця благодійної програми "Подушка добра".
"Ми привертаємо увагу суспільства, тому що у нас є діти в інтернатах і ці діти, як ніхто інший заслуговують право мати свято. Зараз Свято святого Миколая. Тому, звичайно, ми як міністерство - не могли стояти осторонь. Тому що завдяки цій ініціативі, ми зможемо подарувати дітям частинку тепла", - наголосила Олександра Чуркіна, заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції.
Протягом вечора гостей розважатимуть відомі українські коміки та шоумени. Кажуть, що й самі не проти придбати один з представлених лотів аби напередодні свят зробити подарунок для малечі.
"Я люблю детей, я считаю, что это важно. Чтобы они понимали, что о них заботятся, о них кто-то думает. Это дает им уверенность в завтрашнем дне. По этому, я всегда с удовольствием выступаю бесплатно на таких мероприятиях, потому что это дети", - підкреслив Сергій Корабльов, стендап-комік.
Кому ж дістануться речі відомих спортсменів та зірок шоу-бізнесу - стане відомо вже за кілька годин. Як і те, скільки коштів цьогоріч зможуть зібрати благодійники на потреби дітей.
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