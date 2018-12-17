Інформаційна атака. Нардеп Євгеній Мураєв звинуватив колишніх соратників чи не у всіх політичних гріхах. Що криється за цими заявами? Розбирались наші кореспонденти.

Спроба звести рахунки з колишніми однопартійцями і врятувати власний політичний рейтинг, що дорівнює нулю, - так блогери та політологи відреагували на скандальну заяву нардепа Євгена Мураєва.

Користувачі інтернету впевнені - це спроба відвести увагу виборців від власних скандальних промахів.

Що саме спонукало неполітичного перебіжчика тепер вилити шквал критики на адресу найбільшої опозиційної сили в країні? Подібна зміна політичної риторики свідчить про роботу Мураєва на владу.