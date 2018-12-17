Останній аргумент політичного аутсайдера Мураєва [ Редактировать ]
Інформаційна атака. Нардеп Євгеній Мураєв звинуватив колишніх соратників чи не у всіх політичних гріхах. Що криється за цими заявами? Розбирались наші кореспонденти.
Спроба звести рахунки з колишніми однопартійцями і врятувати власний політичний рейтинг, що дорівнює нулю, - так блогери та політологи відреагували на скандальну заяву нардепа Євгена Мураєва.
Користувачі інтернету впевнені - це спроба відвести увагу виборців від власних скандальних промахів.
Що саме спонукало неполітичного перебіжчика тепер вилити шквал критики на адресу найбільшої опозиційної сили в країні? Подібна зміна політичної риторики свідчить про роботу Мураєва на владу.
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