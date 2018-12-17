ООН приняла Глобальный пакт о беженцах [ Редактировать ]
На 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН страны-участницы приняли Глобальный пакт о беженцах. Об этом говорится в Twitter ООН.
"Принятый в понедельник Глобальный пакт о беженцах станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - сказано в сообщении.
Пакт поддержала 181 страна, две страны проголосовали против него.
"Генассамблея ООН только что согласовала исторический Пакт о беженцах. Эта самая значимая инициатива по разделению бремени проблемы беженцев, которую я видел за последние 34 года работы с беженцами", - отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Данное соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев с принимающих их стран, механизмы по улучшению ситуации с обеспечением беженцев на новых местах, а также усилия по улучшению условий жизни в тех местах, откуда наблюдается наибольший отток жителей.
Ранее в Италии ужесточили прием мигрантов и беженцев.
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