Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", трансляция велась на сайте ООН.

#НАЖИВО зі штаб-квартири #ООН⤵️



Генеральна Асамблея розглядає ініційований Україною проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки #Крим та м.Севастополь (#Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».



Долучайтеся ➡ https://t.co/F5lP6UZbJI — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.

За проголосовали 66, против - 19, воздержались -72.

Как указано на странице украинской миссии в ООН в Twitter, резолюция призывает Россию вывести ее силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также резолюция осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях.

❗️#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.



За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков.