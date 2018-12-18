Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азову [ Редактировать ]
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", трансляция велась на сайте ООН.
#НАЖИВО зі штаб-квартири #ООН⤵️— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.
Генеральна Асамблея розглядає ініційований Україною проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки #Крим та м.Севастополь (#Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».
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За проголосовали 66, против - 19, воздержались -72.
Как указано на странице украинской миссии в ООН в Twitter, резолюция призывает Россию вывести ее силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также резолюция осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях.
❗️#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.
За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb
Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков.
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