Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму: реакция Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая осуждает наращивание агрессии России в Крыму и территориальных водах Азовского и Черных морей.
"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция отображает однозначную оценку мирового сообщества касательно длительного противоправного поведения Кремля", - написал глава украинского государства в Twitter.
Также он отметил, что своими агрессивными действиями в Азовском море Россия показала миру истинный мотив своих планов. По его словам, это настоящий вызов евроатлантической безопасности.
Президент отметил, что принятая резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета Украины.
"Мировое сообщество выступает единогласно в своих позициях и призывает Кремль немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли", - подытожил Порошенко.
Также и лидеры стран-членов Евросоюза требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков.
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