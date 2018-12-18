Курс валют в Украине на 18 декабря [ Редактировать ]
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Национальный банк на 18 декабря ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.
НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
- 100 доллар в США - 2 788,6 гривен (+4,89 грн);
- 100 евро - 3 162,5 гривны (+21,14 грн).
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