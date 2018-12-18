Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Россия, Беларусь, Сербия и еще 16 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Держави, які голосували ❌ПРОТИ❌ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.

Резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, воздержалось 72.

Напомним, что Порошенко приветствовал принятие резолюции по Крыму и Азову.