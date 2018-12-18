Резолюцию по Крыму: кто не голосовал в Генассамблее ООН [ Редактировать ]
Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Россия, Беларусь, Сербия и еще 16 стран.
Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.
Держави, які голосували ❌ПРОТИ❌ кримської резолюції:— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.
1. Вірменія
2. Білорусь
3. Болівія
4. Бурунді
5. Камбоджа
6. Куба
7. КНДР
8. Іран
9. Лаос
10. М’янма
11. Нікарагуа
12. Росія
13. Сербія
14. Південний Судан
15. Судан
16. Сирія
17. Узбекистан
18. Венесуела
19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH
Резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, воздержалось 72.
Напомним, что Порошенко приветствовал принятие резолюции по Крыму и Азову.
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