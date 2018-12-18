ЄС посилив норми викидів вуглекислих газів для нових автомобілів. З 2030 року вони повинні скоротитися на 37 з половиною відсотків для легковиків та на 31 відсоток для вантажівок.

До такої домовленості представники Європарламенту та країн-членів ЄС дійшли вчора під час напружених переговорів. Проміжним визначили 2025 рік - до цього часу викиди двоокису вуглецю мають знизитися на 15 відсотків.