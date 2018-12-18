У Китаї почали клонувати домашніх тварин [ Редактировать ]
Бізнес на клонуванні. У Китаї набирає популярності генетичне копіювання домашніх улюбленців. Свого двійника здобув зірковий песик Джус. Чи схожа копія на оригінал - дивіться самі.
У Китаї песик Джус - місцева знаменитість. У резюме дев'ятирічної чотирилапої зірки - ролі в десятках кінофільмів і рекламних роликів. Цуцик поруч із вухастим актором - його клон.
"У Джуса є цілий фан-клуб. Це частина інтелектуальної власності, що має соціальний вплив. Ми хотіли це зберегти", - говорить Хе Цзюнь, власник Джуса.
Джуса кастрували ще в юному віці. Тому щоб отримати потомство від знаменитості, власник вдався до клонування. Побачити обох Джусів - оригінального та двійника вдалося журналістові Reuters.
"Джус був бродячим псом, якого підібрали на вулиці. Це просто дворняга. А більшість клонованих собак - породисті, що й кинуло виклик лабораторії", - розповідає Джозеф Кемпбелл, журналіст.
До справи взялася перша в Китаї біотехнологічна компанія, яка надає послуги з клонування домашніх улюбленців. Для процедури використали зразки шкіри з живота Джуса. На те, щоб виокремити ДНК і підготувати запліднену яйцеклітину з його клоном, пішло лише кілька тижнів. Перші спроби приживити клон у сурогатної собаки породи бігль - були невдалими. У серпні ж зусилля увінчалися успіхом. За кілька місяців цуценя-клон передали власникові під час невеличкої церемонії, тоді ж двійника познайомили з оригіналом.
"Щойно його занесли, він здався мені схожим на мого Джуса. Той був лиш трохи старшим, коли ми його підібрали, і мав точнісінько такий самий вигляд", - розповідає Хе Цзюнь, власник Джуса.
Поки що клонування тварин у Китаї юридично перебуває у так званій сірій зоні. Немає законодавства, яке б чітко регулювало цю сферу. Однак у компанії запевняють, що влада - на їхньому боці, і невдовзі індустрія клонування братів наших менших сягне свого розквіту.
"У Китаї ринок клонування матиме велике майбутнє. Дедалі більше власників тварин хочуть, щоб їхні маленькі друзі якомога довше були з ними. Однак поки що цей бізнес лише починає розвиватися", - запевняє Мі Цзідун, виконавчий директор компанії з клонування тварин.
Тим часом власник Джуса тішиться, що тепер у нього двоє однакових улюбленців.
"Друзі жартують, що це найдорожча бродяжка у світі. Тому ми будемо дуже обачні в догляді за ним", - говорить Хе Цзюнь, власник Джуса.
Клонові Джуса зараз два місяці, і, за словами власника, щодня песик стає дедалі більше схожим сам на себе.
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