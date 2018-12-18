Британка из города Клактон-он-Си, графство Эссекс, за месяц до родов узнала о своей беременности. Об этом сообщает издание The Sun.

Шафран Хэффер было 17 лет, когда она начала чувствовать слабость и недомогание. Врачи списывали все на анемию и нехватку витаминов, но девушке становилось все хуже и хуже. За несколько месяцев она похудела с размера M до размера S, не ограничивая себя в питании. Отсутствие менструаций девушка списывала на действие гормональных препаратов.

"Я объясняла свою неожиданно проснувшуюся страсть к салату, клубнике и мороженому тем, что в магазине рядом стали чаще устраивать на них акции", - призналась она. Девушка вела обычный образ жизни: регулярно ходила в тренажерный зал и загорала.

Беременность заподозрила ее мать, когда увидела на животе дочери пигментные пятна. Хэффер сделала тест на беременность, он оказался положительным.

Она сходила к врачу, и акушерка объяснила ей, что ребенок лежал спиной к животу. После того, как доктор развернула плод, живот, по словам девушки, вырос за день у нее на глазах. На следующее утро она впервые почувствовала, как плод толкается.

Две недели Хэффер не знала, как реагировать на новость и чувствовала себя подавленной. "В итоге я подумала: хорошо, я смогу. Я сильная, я справлюсь", - объяснила она.

Через шесть недель она родила здорового мальчика весом 3,6 килограмма и назвала его Оскар. Сейчас ему полгода, и британка признает, что ей нравится быть матерью.

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