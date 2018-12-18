На Буковині наркоділки виготовляли амфетамін [ Редактировать ]
На Буковині правоохоронці викрили виробників амфетаміну.
П'ятеро місцевих жителів виготовляли психотропи у себе вдома - близько 3 кілограмів наркотиків щомісяця. Готовий товар збували наркодилерам.
Під час трусу в ділків знайшли майже 150 грамів амфетаміну та 2 кілограми канабісу. Четверо підозрюваних під вартою, один - під домашнім арештом.
Затриманим світить до 10 років за ґратами.
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