На Буковині правоохоронці викрили виробників амфетаміну.

П'ятеро місцевих жителів виготовляли психотропи у себе вдома - близько 3 кілограмів наркотиків щомісяця. Готовий товар збували наркодилерам.

Під час трусу в ділків знайшли майже 150 грамів амфетаміну та 2 кілограми канабісу. Четверо підозрюваних під вартою, один - під домашнім арештом.

Затриманим світить до 10 років за ґратами.