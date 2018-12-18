У столиці відбувся доброчинний стенд-ап вечір iCharity. Відомі українські коміки безкоштовно розважали гостей, а наприкінці заходу організатори влаштували аукціон. Які лоти знайшли своїх господарів і на що витратять зароблені кошти - далі в сюжеті.

332 тисячі гривень. Саме суму вдалося сьогодні зібрати на аукціоні під час доброчинного стендап-вечора iCharity. Усі кошти направлять тим, хто цієї зими найбільше потребує тепла.

"Мы гордимся тем, что сегодня к нам пришло такое большое количество людей, с открытыми сердцами, готовые помочь деткам. Мы собрали достаточно большую суму сегодня и за это большое спасибо нашим небезразличным гостям. Завтра эти деньги отправляться уже в детские дома, точнее - на покупку теплых верей", - зазначила Дар'я Володіна, гендиректор піар-агенції icreations.аgency.

Організатори кажуть - у дитячі будинки усі подарунки повезуть особисто. Адже, окрім теплих речей, напередодні свят мають ще чимало сюрпризів для малечі.

"Первый детский дом, который мы посетим уже 19 числа, прямо на святой праздник святого Николая. У моей дочки как раз день рождение, ей три года, мы соберемся всей нашей дружней компанией и поедем в первый детский дом и будем радовать деток. Мы подготовили много сюрпризов - аниматоров, шоу, это будут не только теплые вещи, мы им почитаем, мы с ними поиграем, слепим снеговика, мы в первую очередь подарим им свою любовь", - наголосила Анна Воронцова, засновниця благодійної програми "Подушка добра".

Серед лотів - боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченка та м'яч з автографами збірної України. Хтось став власником картин від зірок шоу-бізу, а дехто придбав зустрічі з відомими людьми.

"Я сегодня приобрела на аукционе два лота - это обед с "миссис Вселенной" и обед с Полиной Логуновой. Я занимаюсь бизнесом и я понимаю, что у меня есть возможность вложить свою финансовую помощь таким образом. Я, как мама, понимаю, что это очень важно", - підкреслила Ельміра Міхтієва, учасниця аукціону.

Уже сьогодні організатори почнуть купувати теплі речі, які відправлять у 77 дитбудинків по всій країні. Там вони зігріватимуть понад чотири тисячі дітей.