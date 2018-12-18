Руки - это наш главный рабочий инструмент, и мы не всегда правильно заботимся о нем, пренебрегая некоторыми правилами. Flytothesky.ru пишет о некоторых правилах, соблюдение которых приведет к ухоженной и нежной кожи ваших рук.

Правило №1

Следите за тем, как вы мойте руки. Подбирайте температуру воды и средства очень внимательно. Не нужно мыть руки под слишком горячей или холодной водой, достаточно комнатной температуры, чтобы кожа рук не пересыхала и не шелушилась. Тереть мылом или мыльными средствами тоже не нужно. Достаточно будет небольшого количество вещества, чтобы смыть слой грязи и жира, но при этом не нарушить кислотно-щелочной баланс кожи.

Правило №2

Обязательно пользуйтесь перчатками при уборке или стирке. Химические вещества, добавляемые в чистящие средства точно не обеспечат уход за руками. Ко всему прочему, средства для мытья посуды и даже обычное хозяйственное мыло могут испортить и обжечь кожу. Поэтому используйте специальные бытовые перчатки, что также поможет продлить срок вашего свежего маникюра!

Правило №3

Не забывайте мазать руки увлажняющим кремом! Кстати, введите себе привычкуделать это утром, вечером и в течение дня. Так вы всегда сможете поддерживать ухоженность рук и мягкость вашей кожи. А к тому же и защитить кожу от неблагоприятной внешней среды.

Можно делать специальные ванночки для кожи и ногтей. Популярностью пользуются ванночки с морской солью и маслами либо же отварами из трав. На самом деле, рецептов в интернете огромное количество, главное - это желание!

Правило №4

В холодное время года носите перчатки в обязательном порядке! В итоге, вы получите необходимый уход за руками. Смена температуры, причем резкая, неблагоприятно сказывается на коже. Приучите себя всегда, выходя на улицу, надевать перчатки. Так вы не только сохранить молодость и мягкость, но и предотвратите покраснения и шелушения.

Правило №5

Старайтесь минимизировать использование дезинфицирующих средств. Антисептики и влажные салфетки - это, конечно, удобно, но совершенно не обязательно пользоваться ими на ежедневной основе. Такие средства нужны на крайние случаи. Если уж вы никак не можете полностью отказаться от влажных салфеток, хотя бы отдавайте предпочтение детским салфетками. Они без спирта и других химических веществ.

Не забывая про уход за руками и соблюдая эти 5 маленьких правил на регулярной основе, вы сможете на долгие годы избавиться от проблемы сухой кожи рук, шелушения и раздражения кожи. Подбирайте все по ситуации. Если вы видите, что то или иное средство оказывает пагубное воздействие на вашу кожу, вызывая аллергическую реакцию, прекратите его использование. С химическими чистящими средствами также будьте осторожны. Используйте их аккуратно и старайтесь выбирать наиболее экологически чистые средства.

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