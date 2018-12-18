В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил находится 230 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/45; "Гнутово" - 25/15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 37,3 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики разворачивают дополнительные подразделения.