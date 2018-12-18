Новый год без главного атрибута - елки - не считается праздником, согласны? "Зеленая красотка" радует не только глаз, но и дарит тематический аромат, если она натуральная.

В год Свиньи эксперты рекомендуют украшать новогоднюю елку в спокойных бежевых тонах, но если душа "требует" праздника, то почему бы не нарядить дерево на свой вкус.

Podrobnosti.ua собрали креативные идеи для украшения елки на любой вкус.

Подробнее о том, как украсить новогоднюю елку согласно всем правила, читайте тут.