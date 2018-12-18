Инвестиции в альтернативную энергетику зависят от принятия закона о зеленых аукционах - депутат [ Редактировать ]
Украина взяла на себя обязательство обеспечить выработку электроэнергии из возобновляемых источников на уровне 12% до 2025 года и 25% до 2035 года. Для этого необходимы изменения в законодательстве – принятие закона о "зеленых аукционах". Такое мнение высказал народный депутат Артур Мартовицкий.
"Мы уверены, что есть высокая заинтересованность в проекте закона №8449, всего было 8 законопроектов, а на рассмотрение парламента идет один, который утвержден комитетом, и он в четверг 20 декабря стоит первым на рассмотрении в Верховной Раде", - отметил Артур Мартовицкий.
По его словам, законопроект о "зеленых аукционах" необходимо принять в первом чтении в четверг 20 декабря, а в январе рассмотреть поправки по сокращенной процедуре и принять проект закона в целом. Это гарантирует Украине исполнение обязательств в рамках договоренностей с Европейским Энергетическим Сообществом.
"Проект закона, который у нас есть, он должен работать для потребителя, для граждан Украины, согласовывая стоимость единицы электроэнергии, и дать возможность производителям привлекать инвестиции, работать. Мы всегда опираемся на наши обещания МВФ, но в данном случае нам нужно помнить об обещании Европейскому энергосообществу, а это – увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников до 12% до 2025 года и до 25% до 2035 года. Это то, над чем нужно работать, и первый шаг – принятие этого законопроекта", - подчеркнул Артур Мартовицкий.
Как ранее сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта №8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение "зеленых" аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку.
по теме
Новый транш от ЕС: Гройсман назвал дату поступления денег
Второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза по планам должен поступить в Украину уже в начале 2019 года
Цены на продукты: что в Украине подорожало и подешевело
За месяц в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания
В НБУ назвали сумму нового транша МВФ
Смолий отметил, что очередной транш поступит до 25 декабря
В украинских банках выросли ставки по депозитам
По итогам прошедшей недели средние ставки по банковским вкладам для гривны выросли
МВФ має ухвалити нову програму економічної підтримки України
Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже чотири мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня