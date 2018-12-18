Украина взяла на себя обязательство обеспечить выработку электроэнергии из возобновляемых источников на уровне 12% до 2025 года и 25% до 2035 года. Для этого необходимы изменения в законодательстве – принятие закона о "зеленых аукционах". Такое мнение высказал народный депутат Артур Мартовицкий.

"Мы уверены, что есть высокая заинтересованность в проекте закона №8449, всего было 8 законопроектов, а на рассмотрение парламента идет один, который утвержден комитетом, и он в четверг 20 декабря стоит первым на рассмотрении в Верховной Раде", - отметил Артур Мартовицкий.

По его словам, законопроект о "зеленых аукционах" необходимо принять в первом чтении в четверг 20 декабря, а в январе рассмотреть поправки по сокращенной процедуре и принять проект закона в целом. Это гарантирует Украине исполнение обязательств в рамках договоренностей с Европейским Энергетическим Сообществом.

"Проект закона, который у нас есть, он должен работать для потребителя, для граждан Украины, согласовывая стоимость единицы электроэнергии, и дать возможность производителям привлекать инвестиции, работать. Мы всегда опираемся на наши обещания МВФ, но в данном случае нам нужно помнить об обещании Европейскому энергосообществу, а это – увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников до 12% до 2025 года и до 25% до 2035 года. Это то, над чем нужно работать, и первый шаг – принятие этого законопроекта", - подчеркнул Артур Мартовицкий.

Как ранее сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта №8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение "зеленых" аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку.