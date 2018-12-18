19 декабря православные христиане почитают Николая Чудотворца или, как в народе называют, Николая Зимнего. День святого Николая - праздник, который любят и взрослые, и дети, что можно делать в этот день, а что находится под строгим запретом, читайте в нашем материале.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в православной церкви, ему молятся о здоровье и исцелении, о благополучии, об избавлении от любых проблем и трудностей и об исполнении сокровенных желаний. Считается, что в это день святой способен услышать любую просьбу и помочь, ведь свое Чудотворцем его начали называть именно потом, что молитва, обращенная к нему имела чудотворную силу.

Что нельзя делать в День святого Николая

В это день запрещен любой физический труд и тяжелые работы по дому.

В праздник нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения, но есть масса постных рецептов, которые можно приготовить к праздничному столу.

В церковные праздники и День святого Николая не исключение, не принято давать деньги в долг, иначе можно отдать всю удачу и благополучие.

Но стоит обязательно сходить в церковь на службу и помолиться о здоровье своих близких, а особенно детей.

Чтобы Николай Чудотворец оберегал малыша от всяких бед и невзгод, нужно положить ребенку под подушку подарок от Николая. Но подарки можно дарить не только детям, но и всем близким, которым вы желаете здоровья и благополучия.

Также узнайте о приметах в День святого Николая, и как загадать желание на Николая.