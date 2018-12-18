Легендарная актриса доживает свои дни в нищете [ Редактировать ]
Знаменитая советская и российская актриса, звезда фильмов "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера" Маргарита Терехова практически прикована к постели и не имеет денег на лечение. Выяснилось, что 10 лет назад артистке поставили страшный диагноз - болезнь Альцгеймера, пишет "Обозреватель".
Маргарита стала отличаться забывчивостью, рассеянностью, перестала показываться на людях. Однако, в последнее время время Тереховой стало значительно хуже, рассказали ее сын и дочь в эфире одной из российский передач.
"Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует", - отметил Александр Терехов.
Родственники добавили, что восстановление требуется внушительная сумма, однако ни сама Маргарита, ни ее близкие не имеют таких денег. Поэтому они были вынуждены обратиться к поклонникам творчества Тереховой за помощью и попросить денег у всех неравнодушных.
Ранее в России скончалась известная советская актриса.
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