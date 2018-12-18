Насиров рассказал о своей зарплате в ГФС [ Редактировать ]
Зарплата главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на сегодняшний день составляет 18 000 гривен. Об этом он заявил в интервью изданию Dubinsky.pro заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
Насиров обратил внимание, что когда он устроился в ГФС, его зарплата была еще меньше.
"Когда я пришел в 2015 году мой оклад был в районе 12 000 гривен. На сегодняшний день оклад руководителя центрального органа исполнительной власти составляет 18 000 гривен", – рассказал он.
При этом чиновник не скрывает, что работая в частном секторе, получал в 20 раз больше денег.
"Мой базовый оклад в "Ренессанс капитале" был в районе 15-19 тысяч долларов. И раньше я никогда не думал о госслужбе. Но в итоге я отреагировал на предложение пойти в парламент", – заявил Насиров.
То, что он променял большие деньги на мизерную зарплату народного депутата, глава ГФС объясняет амбициями.
"В жизни ты приходишь к тому, что ты чего-то пытаешься добиться – добиваешься. И думаешь: чего добиваться дальше? Так случилось и со мной. В коммерческих компаниях я себя проявил. И мне было действительно интересно заняться более масштабным проектом", – добавил Насиров.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.
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