Под Харьковом нашли изуродованный труп [ Редактировать ]
Под Харьковом нашли труп мужчины с телесными повреждениями. Погибшего обнаружили машинисты грузового поезда на железнодорожных путях на перегоне "Купянск-Узловой-Прокофиевка", сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Тело 39-летнего жителя поселка Купянск-Узловой лежало вблизи остановочной платформы, расположенной недалеко от поселка Петровка. Труп мужчины направили в морг.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовным кодексом Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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