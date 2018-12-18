Юрий Бойко зарегистрировал проект закона, который уменьшит стоимость газа до экономически обоснованного уровня - 4823 гривен за тысячу кубов.

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в кулуарах Верховной Рады во вторник, 18 декабря.

Юрий Бойко отметил, что нынешняя власть драконовскими тарифами отобрала у людей все блага цивилизации, отбросив украинцев в позапрошлый век.

"Я лично убедился в этом в с. Скригалевка Киевской области, где пожилая женщина вынуждена отказаться от газа, потому что цена заоблачная, и рубить деревья в своем саду на дрова. И такая ситуация массовая", - привел пример Юрий Бойко.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовил законопроект №9403, в котором рассчитал экономически обоснованную цену на газ для всех категорий потребителей.

"Газ собственной добычи в соответствии с Конституцией принадлежит народу Украины. Его себестоимость - примерно 1500-2000 гривен в зависимости от скважины. Его добывается 15 миллиардов кубов. Кроме того, есть еще 15 миллиардов импортируемого газа. Если мы сделаем смесь, то средневзвешенная цена на газ, согласно нашим расчетам, не будет превышать 4 823 гривни. Но и это еще не все, ведь необходимо добиться уменьшения себестоимости добычи и закупочной цены на импортируемый газ. Тогда стоимость газа для потребителей будет еще меньше", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко ожидает, что зарегистрированный им законопроект натолкнется на яростное сопротивление в парламенте. "Несмотря на это, мы будем требовать, чтобы он был проголосован безотлагательно, и это принципиальный для нас вопрос, потому что народ уже не может терпеть тарифный геноцид. А после смены власти мы вернем цены, которые существовали до января 2014 года и люди имели возможность нормально жить и оплачивать коммунальные услуги, а промышленность - работать", - отметил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".