Фото: championat.com / Александр Сафонов

Спустя год после перерыва большой биатлон возвращается в Нове Место на Мораве. Именно там, в небольшом чешском 10-тысячном городке, с 20 по 23 декабря состоится третий этап Кубка мира.

Город Нове Место расположен на границе исторических областей Богемия и Моравия. Это самая древняя из всех арен этапов. Первое упоминание о городе в списках объединившего Чехию, Польшу и Венгрию короля Вацлава датируется 1293 годом - когда в Оберхофе и Эстерсунде еще гуляли медведи.

Фото: biathlonnmnm.cz

Биатлонный стадион был построен относительно недавно, в 2007 году, тем не менее быстро вклинился в календарь Кубка мира, и, в отличие от других современных арен, уже принимал, кажется, все мыслимые уровни соревнований. В том числе и ушедший в историю европейский кроссовый чемпионат по летнему биатлону.

Перепады высот на трассе можно считать средними - 48 метров, но сам стадион расположен в низине, всего 600 метров над уровнем моря, так что это будет несложным испытанием для спортсменов.

Фото: biathlonnmnm.cz

3-й этап Кубка мира по биатлону. Нове Место. Расписание гонок:

20 декабря, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины

21 декабря, 18:30. Спринт, 7,5 км, женщины

22 декабря, 16:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 декабря, 18:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

23 декабря, 12:45. Масс-старт, 15 км, мужчины

23 декабря, 15:30. Масс-старт, 12,5 км, женщины

Примечание: время стартов указано киевское (GMT +2).

Читайте также: один из грандов английского футбола остался без главного тренера.