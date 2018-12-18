В Киеве 20-летний парень напал на девушку на первом свидании. Молодые люди договорились о встрече в парке недалеко от станции метро "Дорогожичи", пишет "Информатор".

Злоумышленник после встречи ударил девушку и украл ее вещи. Подозреваемый украл мобильный телефон и 2 тысячи гривен. Девушка сообщила о случившемся в полицию. Узнав особые приметы парня и направление, в котором он убежал, правоохранители оперативно его задержали.

Им оказался местный житель, который раньше не имел проблем с законом. По данному инциденту столичные оперативники открыли криминальное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) УК Украины. Если вина парня будет доказана, то ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Люди нередко проявляют агрессию по отношению к окружающим. Ранее житель Закарпатья жестоко избил сотрудницу кафе.