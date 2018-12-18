Японія протестує проти посилення військової присутності Росії на Курилах [ Редактировать ]
Японія подасть офіційний протест через посилення російської військової присутності на Курильських островах. Про це на зустрічі з журналістами оголосив міністр закордонних справ Японії Таро Коно.
Раніше в російському міноборони заявили про збільшення військового контингенту на Курилах. Ідеться про чотири спірні острови, які Росія та Японія вважає своїми.
На двох з них росіяни звели чотирири нові казарми та збираються заселити туди своїх військових вже наступного тижня. Аби розібратися із цим питанням, японський прем'єр Сіндзо Абе відвідає Москву наступного місяця.
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