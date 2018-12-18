"Репортери без кордонів" назвали кількість вбитих у 2018 році журналістів [ Редактировать ]
Вісімдесят убитих, 60 в заручниках та 348 у в'язницях. Це все про журналістів. Таку статистику наводить організація "Репортери без кордонів" у звіті за 2018 рік. Найбільш небезпечними країнами для журналістів є Афганістан, Сирія та Мексика.
Найбільший резонанс у світі цьогоріч викликали вбивства саудівського колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі та словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака.
Сумнівним лідером з кількості ув'язнених журналістів залишається Китай - там за ґратами перебувають 60 медійників. Серед 60 заручників "Репортери без кордонів" згадали українця Станіслава Асєєва, утримуваного бойовиками в так званій "ДНР"
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