Вісімдесят убитих, 60 в заручниках та 348 у в'язницях. Це все про журналістів. Таку статистику наводить організація "Репортери без кордонів" у звіті за 2018 рік. Найбільш небезпечними країнами для журналістів є Афганістан, Сирія та Мексика.

Найбільший резонанс у світі цьогоріч викликали вбивства саудівського колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі та словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака.

Сумнівним лідером з кількості ув'язнених журналістів залишається Китай - там за ґратами перебувають 60 медійників. Серед 60 заручників "Репортери без кордонів" згадали українця Станіслава Асєєва, утримуваного бойовиками в так званій "ДНР"