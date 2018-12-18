Резиденцію Санта-Клауса заповнили туристи [ Редактировать ]
Кипить робота в резиденції Санта-Клауса в Лапландії. Ельфи розподіляють листи від дітлахів - щодня сюди надходить тридцять тисяч конвертів з усіх куточків планети. Побільшало і туристів - побувати в казці перед Різдвом приїжджають тисячі мандрівників.
Традиційно Санта, якого тут називають Йоулупуккі, підготував звернення до людей в усьому світі. Цьогоріч бородатий чарівник просить берегти довкілля.
"Знаєте, я ціную доброту, радість, дружбу і любов до природи. Бо вона - вже давно у біді. Але разом ми можемо зробити один подарунок - допомогти довкіллю. Усім веселого Різдва", - говорить Санта Клаус.
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