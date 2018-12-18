Зима - это время семейных праздников, теплых встреч и уютных вечеров. Астрологи составили прогноз для каждого знака зодиака на эти три месяца. О том, что же вам приготовила эта зима, пишет Zen.

Овен

Зима пройдет для Овнов в суматохе и огромном количестве задач. Перед вами стоит главная цель - не только решить все рабочие моменты, но и не забыть о себе. Закрытие года обещает быть жарким, не смотря на это, вам удастся ярко и насыщенно провести новогодние праздники. Благоприятное время для дальних поездок и путешествий с близким людьми. Желания, загаданные этой зимой непременно начнут сбываться!

Телец

Тельцам предстоит в ближайшее время подвести итоги уходящего года, разобрать свои ошибки и недоработки. Оставьте все обиды в прошлом и наслаждайтесь любимым временем года! Отличное время для длительного отпуска, чтобы не только провести время с семьей, но и задуматься над будущими проектами. Эта зима обещает быть для Тельцов не только плодотворной, но и запоминающейся.

Близнецы

Этой зимой удачи в любви Близнецов можно только позавидовать! Любимый человек наконец-то решиться на предложение, одинокие Близнецы обретут душевное счастье и гармонию. Представителей творческих профессий посетит вдохновение. Проекты, воплощенные в жизнь этой зимой будут обречены на успех и высшую оценку окружающих. Благоприятное время для переездов и смены сферы деятельности.

Рак

Ракам этой зимой удастся воплотить в жизнь самые смелые желания и фантазии. Возможно, вы освоите новый, экстремальный вид спорта или приобретёте новое, интересное увлечение или хобби. Больше времени проводите с родными и близкими людьми, не забывайте их баловать и хвалить. Подумайте о совместном занятии и увлечении с любимым человеком, ведь это только укрепит ваши отношения.

Лев

Этой зимой во Львах проснется небывалый азарт. Вы войдете во вкус от своих успехов и удач. Однако, так вы рискуете сгореть на работе. Умейте вовремя остановиться и не забывайте про родных и близких людей. Посетите дальних родственников, позвоните родителям, соберитесь вместе за одним большим, праздничным столом. Если вы находитесь с кем-то в ссоре или ваши близкие, обязательно померитесь перед новым годом, чтобы не тащить этот лишний груз за собой.

Дева

В начале зимы Девы могут почувствовать усталость и бессилие. У вас не будет сил на всю эту новогоднюю суматоху. Постарайтесь в это время по-максимум делегировать свои полномочия не только в работе, но и по дому. По возможности, возьмите отпуск и позвольте себе расслабиться. В противном случае, вы рискуете встретить новый год в плохом самочувствии. Вторая половина зимы будет яркой, насыщенной и интересной!

Весы

Весы этой зимой рискуют быть втянутыми в интриги и конфликты. Держитесь по-дальше от сплетников и недоброжелателей. Сплетни вам сейчас ник чему. В декабре рассчитывайте на приятное поощрение в профессиональной сфере. Вторая половина зимы запомнится вам интересными встречами и знакомствами. Одинокие Весы определенно встретят свою судьбу!

Скорпион

Именно зимой Скорпионы смогут наконец-то расслабиться и отдохнуть, как следует. Вы заслужили отпуск и можете себе его позволить. Приятно порадуют хорошие новости в финансовой сфере. Проекты, которые долго простаивали наконец-то начнут давать свои плоды. Одиноких Скорпионов ожидают страстные, романтические свидания и интересные знакомства. Скорпионы в отношениях наконец-то решаться покончить с холостяцким положением.

Стрелец

Стрельцы будут этой зимой в приподнятом настроении и ощущении прилива энергии и сил. Дела на работе пойдут в гору, что придаст вам ещё больше энтузиазма. Ваши труды будут оценены руководством. Повышение, на которое вы так давно рассчитываете, скоро осуществиться. Близкие люди порадуют приятными новостями и сюрпризами. Не забывайте о заботе и внимании к родственникам старшего поколения, они ждут вашего звонка.

Козерог

Козероги этой зимой будут щедры и харизматичны, что совсем на вас не походе. Вы сделаете приятные подарки близким, спонтанно решитесь на дальнюю поездку с семьей. Вашему обаянию можно будет только позавидовать, поэтому готовьтесь к повышенному вниманию со стороны противоположно пола. Благоприятное время для покупки недвижимости и перемены работы или места жительства.

Водолей

Этой зимой Водолеи получат огромное количество перспективных предложений, от которых будет невозможно отказаться. Сейчас перед вами открывается горизонт новых возможностей, не упустите свой шанс! Отличное время для обучения, командировок и установления деловых контактов. Люди, которых вы встретите этой зимой сыграют огромную роль в вашей жизни, в том числе и личной.

Рыбы

Начало зимы пройдет для Рыб в приятных хлопотах, покупках и планировании праздников. Не смотря на то, что ситуация на работе будет напряженной, в конечном итоге, вы с легкостью справитесь с любыми трудностями. Уделяйте больше времени близким людям, балуйте их. Отправьтесь с семьей за город или в дальнюю поездку. Такое приключение не только зарядит вас новыми впечатлениями, но и укрепит ваши семейные отношения.

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