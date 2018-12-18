Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

В частности, предлагается применить санкции к: 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии Крыма.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса России на временно оккупированных территориях; к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты Темрюк, Кавказ и Керченскою паромную переправу.

Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к строительству моста через Керченский пролив.

Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.