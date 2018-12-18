Кабмин расширил санкционный список против России [ Редактировать ]
Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
В частности, предлагается применить санкции к: 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии Крыма.
Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса России на временно оккупированных территориях; к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты Темрюк, Кавказ и Керченскою паромную переправу.
Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к строительству моста через Керченский пролив.
Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.
Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.
по теме
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров (документ)
Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз отдельных товаров из России
Санкции против России: Климкин предложил новые варианты
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил возможные варианты санкций против России
Санкции против России: в ЕС примут изменения
Евросоюз готовит изменения в санкции против России
Морская доктрина: Кабмин утвердил новую редакцию
Правительство Украины на заседании во вторник, 18 декабря, утвердило новую редакцию Морской доктрины
Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной - Волкер
Курт Волкер заявил, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной