В Марокко зверски убили двух туристок [ Редактировать ]
В Марокко полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве двух молодых девушек из Скандинавии. Тела туристок из Дании и Норвегии обнаружили на популярном туристическом маршруте в Атласских горах, сообщает издание "Час Пик".
Уточняется, что девушкам (24 и 28 лет) перерезали горло в районе деревни Имлил в горах Атлас в Марокко. На их шеях были видны резаные раны. Женщины были убиты во время горных походов. Путешественниц обнаружили другие туристы.
Девушки вместе учились в Норвегии. Прежде чем поехать на горную экскурсию, они жили несколько дней в гостинице в Марракеше.
по теме
Под Житомиром парень убил друга и выбросил тело в канаву
В Житомирской области парень убил своего друга и избавился от тела, однако в итоге был все равно задержан полицией
Мужчина застрелил сына из-за отказа в сексе
Молодой человек был арестован по обвинению в убийстве собственного сына
В Киеве жестоко расправились с туристом
Полиция Киева разыскивает убийц гражданина другой страны, который был убит прошлой ночью
Под Харьковом нашли изуродованный труп
В Харьковской области обнаружили труп молодого мужчины
Житель Закарпатья жестоко избил сотрудницу кафе (фото)
Очевидцы сообщают, что один из посетителей кафе не дождался приготовления кофе и побил работницу