В Марокко полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве двух молодых девушек из Скандинавии. Тела туристок из Дании и Норвегии обнаружили на популярном туристическом маршруте в Атласских горах, сообщает издание "Час Пик".

Уточняется, что девушкам (24 и 28 лет) перерезали горло в районе деревни Имлил в горах Атлас в Марокко. На их шеях были видны резаные раны. Женщины были убиты во время горных походов. Путешественниц обнаружили другие туристы.

Девушки вместе учились в Норвегии. Прежде чем поехать на горную экскурсию, они жили несколько дней в гостинице в Марракеше.

Ранее миллионер убил любовницу во время секса.