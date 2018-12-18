Бориса Тодурова переобрали керівником Інституту Серця [ Редактировать ]
Одноголосно "за". Борис Тодуров залишився керівником Інституту серця ще на п'ять років. Кандидатів було четверо. Тодурова підтримали всі 22 члени наукової ради закладу.
Минулося без провокацій. Нагадаю, Інститут серця вже кілька разів намагалися брати штурмом члени організації "С14" - аби не допустити переобрання Тодурова гендиректором.
Ці напади активно підтримувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яку Борис Тодуров звинувачував у зриві програми закупівлі ліків для медзакладу.
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