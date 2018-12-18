Студенти Національної юридичної академії написали листи полоненим морякам [ Редактировать ]
Листи підтримки полоненим українським морякам увесь минулий тиждень писали харківські студенти. Один із бранців - Василь Сорока - випускник Харківської національної юридичної академії. Про що саме пишуть - дізналася Світлана Шекера.
Про те, що один із полонених моряків - Василь Сорока - є випускником Харківської юридичної академії, студенти дізналися випадково, із соцмереж.
"Он окончил хозяйственно-правовой факультет в 2013 году, это мы узнали из фотографий его одногруппницы", - говорить Микола Тюнін студент Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.
Майбутні юристи розшукали рідних моряка.
"Мы связались с отцом Василия, его сестрой Богданой, спросили, какая помощь, поддержка может быть от нас более всего целесообразной. И отец, и сестра Василия Сороки порекомендовали нам написать письма", - говорить Анна Черкашина студентка Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.
Зі світлин та інформації про полонених, що знайшли в соцмережах, студенти зробили плакат і вивісили в холі вищого навчального закладу.
"Одна из фотографий, именно где зазначенное фото Василия Сороки - это фотография с его присяги, на другой фотографии мы видим встречу Президента с родственниками военнопленных. и на следующей фотографии значится именно сам момент тарана".
Де саме перебуває Василь Сорока і що з ним - інформації обмаль.
"Отец в интервью обозначил то, что Василий один раз звонил своей жене, сказал, что он жив-здоров, руки-ноги целы, также, насколько известно, он был прооперирован и находится сейчас в одной из больниц", - говорить Микола Тюнін, студент Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.
Студентка Катерина Пасько показує стос листів, які майбутні юристи написали лише за сьогодні.
"Можна сказати, кожні півгодини є бажаючі, хто хоче написати листа. Ми даємо йому чистий аркуш, ручку", - говорить Катерина Пасько студентка Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.
"Я написав, щоб він тримався, оскільки вся Україна за нього. Ми всі, принаймні, ті люди, з якими я постійно спілкуюся, підтримуємо його і намагаємося зробити все від нас залежне для того, щоб підбодрити його", - говорить Микита Жижда, студент Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.
За тиждень листів зібралося більш як півтори сотні. Їх передадуть батьку Василя, а він - спеціальною поштою - морякам.
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