Допомога бізнесу, монетизація субсидій та підвищення пенсій. Прем'єр Володимир Гройсман розповів про плани уряду на 2019 рік. Про що ще говорили на сьогоднішньому засідані Кабміну - розкаже Галина Якушко.

Економічне зростання та залучення іноземних інвестицій залишається пріоритетом для українського уряду. Залізти в кишеню бізнесмена - чиновникам тепер буде складніше. В Кабміні розробили чіткі плани перевірок. Їх проводитимуть планово, а графік можна буде знайти в інтернеті. Головне - спростити ведення бізнесу в Україні.

"Ніякого самоуправства від чиновника! Чиновник приходить з дуже чітким чек - листом, по якому він перевіряє дотримання відповідних норм. Нас цікавить: безпека, нас цікавить якісне функціонування підприємства і бізнесу в цілому. І вот на це будуть орінтуватись ці перевірки, тобто оця стара система вона залишиться в минулому. Ми будемо запроваджувати єдині рахунки для сплати податків і це фактично теж дасть певні зручності", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Ще один напрямок роботи уряду енергонезалежність. 14 мільярдів гривень планують накопичити у спецфонді енергоефективності. Це гроші з бюджету, кошти Європейського союзу та німецьких партнерів. Прем'єр зазначив - частина суми піде на розвиток ОСББ та відновлення житла. Також планують покращити процедуру електронних торгів з продажу надр.

"Знову ж таки це був закритий клуб. ми зламали цю стару систему і побудували абсолютно нову: відкриті, конкурентні аукціони на те щоби видубувати в країні нафту газ, інші природні копалини. Це дасть можливість абсолютно відкрито залучати інвестиції в цей сектор. Наше завдання стати енергонезалежною країною", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

В уряді обіцяють і надалі реформувати освіту й медицину. Вже з першого січня зростуть заробітні плати медсестер та лікарів. Програму доступні ліки продовжать. Також влітку наступного року зроблять безкоштовними 54 види досліджень таких як рентген, УЗД та інші.

Серед позитивних змін - підвищення пенсій, зокрема й колишнім військовим. Уперше за роки Незалежності українці зможуть отримувати гроші за субсидії безпосередньо на банківську картку. Перераховувати їх перевізникам чи працівникам Жкг більше не будуть.

"Ми проведемо вперше системний перерахунок пенсій для ну майже 12 мільйонів пенсіонерів і це вперше відбудеться. з першого січня ми розпочинаємо в три етапи в 2019 році, але в 2019 завершуєм монетизацію субсидій це теж ми робимо вперше в державі. зрозуміло будемо працювати над детінізацією зарплат але перед нами є ще одне завдання. Розробити пропозицію по врахуванню великого стажу при мінімальних заробітних платах для людей, для перерахунку для них пенсій. Це завдання для нас важливе і ми будмо над ним працювати", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Прем'єр також пообіцяв - у Новому році продовжать розбудовувати інфраструктуру. Зокрема, нададуть понад 50 мільярдів гривень на автошляхи й посилять безпеку дорожнього руху.