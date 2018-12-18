Напад радикалів на офіс "Українського вибору" розслідуватиме Нацполіція [ Редактировать ]
Напад на столичний офіс "Українського вибору", скоєний радикалами в жовтні цього року, розслідуватиме Нацполіція. Печерський райсуд Києва, за депутатським зверненням - зобов'язав правоохоронців внести відомості про членів радикальної організації "С14" до єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаю, напад скоїли 14 жовтня із застосуванням фаєрів та димових шашок. Один із учасників руху "Український вибір" отруївся невідомою речовиною.
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