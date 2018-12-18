Тина Кароль в пикантном наряде восхитила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым снимком в пикантном образе. Исполнительница опубликована пикантный снимок на своей странице в Instagram.
На нем артистка запечатлена в черном платье с высоким разрезом до бедра. На фотоколлаже в ретро-стиле Тина позирует боком, стоя у стены, а также спиной к камере, игриво обернувшись через плечо.
Поклонники певицы тут же засыпали кумира комплиментами. "Красотка", "Невероятно", "Вау, какая красивая", "Нельзя быть такой идеальной", "Богиня", - пишут пользователи.
Фото: Instagram
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