Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым снимком в пикантном образе. Исполнительница опубликована пикантный снимок на своей странице в Instagram.

На нем артистка запечатлена в черном платье с высоким разрезом до бедра. На фотоколлаже в ретро-стиле Тина позирует боком, стоя у стены, а также спиной к камере, игриво обернувшись через плечо.

Поклонники певицы тут же засыпали кумира комплиментами. "Красотка", "Невероятно", "Вау, какая красивая", "Нельзя быть такой идеальной", "Богиня", - пишут пользователи.

Фото: Instagram

Ранее украинская звезда снялась обнаженной в новом клипе.