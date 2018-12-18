Прем'єра Великої Британії звинуватили у затягуванні "брекзиту" [ Редактировать ]
Ще один удар по британському прем'єру. Їй знову ініціювали виголошення недовіри. Вже вдруге за тиждень. Чим це загрожує Терезі Мей і як розвиваються події у Лондоні - розкаже Світлана Чернецька.
Британський парламент продовжує тиснути на прем'єра. Лише минулого тижня соратники з консервативної партії голосували щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Тоді їй вдалося втриматися на посаді. А цього разу недовіру їй висловлює опозиційна - лейбористська партія. Її лідер Джеремі Корбін звинувачує прем'єра в затягуванні голосування щодо угоди з Брекзиту. Мей знає - парламент не ухвалить документ у його нинішньому вигляді, тож і не квапиться вносити його до порядку денного. Голосування перенесли на 14 січня.
"Це в жодному разі неприйнятно! Тож, шановний спікере, єдиний вихід, який я бачу - оголосити, що ця палата не має довіри до прем'єр-міністра. Можливо, це дасть змогу провести голосування щодо угоди з Брекзиту вже цього тижня", - говорить Джеремі Корбін лідер лейбористської партії Великої Британії.
Прем'єр у цей час уважно слухала опонента. А після його промови - повернулась і пішла. Річ у тім, що парламент має право проігнорувати цей заклик опозиції. Приміром, банально "не знайти часу" для такого голосування. Інша справа, якби Корбін оголосив недовіру не особисто прем'єрові, а всьому уряду. Тоді депутати голосували б і в разі програшу прем'єра - уряд би розпустили і оголосили загальні вибори. Втім, лідер опозиції розуміє, що партія більшості - консерватори - не підставлять самих себе і віддадуть голоси на підтримку свого уряду. Тож оголошувати вотум недовіри не має жодного сенсу.
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