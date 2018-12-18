Їхати не будемо - паливо закінчилося. На Прикарпатті масово скасовують рейси приміських потягів. Причини називають різні: ремонти локомотивів та економія. Що відбувається насправді? З'ясовувала Жанна Дутчак.

Микола Опацький працює на будівництві. І щодня дістається на роботу приміським потягом Ходорів-Івано-Франківськ. Найбільша проблема, каже чоловік, як повернутися додому. Денний поїзд - скасували. А найближчий за графіком доводиться чекати по кілька годин.

"А нема пояснень? Може провідників питали? - Ну що вона скаже. Нема та й нема. Всьо", - говорить Микола Опацький, пасажир приміських поїздів.

Це не єдиний скасований маршрут. Розклад руху приміських поїздів на вокзалі увесь заклеєний оголошеннями про припинення сполучення. Деякі рейси зупинили через ремонтні роботи на колії, інші через поломки потягів. Але є й такі які взагалі прибрали… задля економії. Зокрема, в Яремче. І це в пік туристичного сезону.

"Для економії паливно-мастильних матеріалів і людських ресурсів. Якщо поїзд йде малозаселений і динаміка аналіз вказує що він не вигідний, їде від сили кілька пасажирів то який зміст його запускати", - говорить Леонід Чумакевич, начальник пасажирського сектору дирекції залізничних перевезень.

Задля економії вже скасували чотири рейси. Найбільше в напрямку Коломиї. Не на камеру працівники вокзалу кажуть - пального просто немає. Керівництво це заперечує.

"Постачання дизпалива у нас менше як колись було, але такого, щоб не було, щоб ми зупинялися через відсутність дизпалива - не було", - говорить Владислав Матейчук, начальник моторно-вагонного депо Коломиї.

Тим часом на залізничному вокзалі - мертва тиша. Ані поїздів, ані пасажирів.

"В цьому залі продають квитки на приміські потяги. Придбати їх можна ось в цих касах. Ми нарахували тут шість віконець. Проте, всі вони - зачинені".

"Чому одна каса тільки працює? - Ми були в обід, жодна не працювала".

"Бо перерва. Перерва йде з пів десятої до першої години. Поїздів немає приміських і каса не працює".

Та схоже, приміські каси - скоро взагалі будуть не потрібні. І не тому, що немає пасажирів. Просто люди відають перевагу поїздкам за півціни - це коли з них збирають гроші, так би мовити, "неофіційно" - просто у вагоні. Як наслідок денна виручка за квитки на приміські поїзди, а їх більше десятка - останнім часом не сягає навіть…. п'ятисот гривень.