Спортивний конфлікт. Українські збірні з греко-римської та вільної боротьби - ризикують пропустити Літні Олімпійські ігри у Токіо, у 2020 році. Як розповіли самі спортсмени - команди не можуть розпочати тренування, через дії посадовців Міністерства молоді та спорту.

Чиновники проігнорували рішення експертної комісії, яка затвердила тренерський склад. Натомість - призначили нікому невідомих тренерів, один з яких - громадянин Росії. Тепер спортсмени вимагають - виконати рішення експертів, аби не зірвати участь в Олімпіаді.

"С 2019 года начнутся уже квалификационные, лицензионные турниры, которые нужно выиграть, чтобы попасть на Олимпиаду. А человек, который 27 лет не был в спорте, или человек, который будет создавать конфрантацию, конфликт в спорте, а не подготовку - здесь необходимо психологическое спокойствие команды, чтобы они могли подготовиться. Не может быть никакой подготовки. Про это можно забыть", - говорить Норік Геворкян, віце-президент асоціації спортивної боротьби України.

"Виходить, що немає порозуміння. Такого здорового колективу. І виходить - не має роботи. Це все буде відбиватися відповідно на всіх змаганнях. Тому, ви розумієте - робота не піде", - говорить Валерій Андрейцев, призер Олімпійських ігор з вільної боротьби, капітан збірної.