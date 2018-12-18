Арештів поки що не проводили

Мечеті під наглядом німецьких спецслужб. У Берліні антитерористичні рейди. Шукають причетних до фінасування бойовиків "Ісламської держави". Тетяна Логунова продовжить.

З однієї з найбільших мечетей Берліна силовики в масках виносять коробки та пакети. У них конфіскована комп'ютерна техніка, мобільні телефони та блоки живлення. Від самого ранку в мечеті Ас-Сахаба обшуки. Їх проводять у рамках антитерористичної операції берлінської поліції.

"Рейди тривають на кількох об'єктах. Серед них - і мечеть у районі Веддінг. Обшуки проводять у рамках розслідування прокуратури, за підозрою у фінансуванні тероризму. Усі вилучені носії інформації будуть вивчені. На це потрібно трохи часу", - говорить Карстен Мюллер, представник поліції Берліна.

У фінансуванні тероризму - підозрюють місцевого імама, який проповідує в мечеті.

За даними поліції, у цій мечеті збирали гроші. Які імам потім передавав до Сирії - бойовикам терористичного угруповання "Ісламська Держава". Кошти призначалися для придбання зброї і, ймовірно, планування терактів. Сама ж мечеть, за даними правоохоронців, була місцем зустрічі радикальних ісламістів з усієї Німеччини.

Арештів поки що не проводили. Спочатку силовики хочуть дослідити всі вилучені матеріали. Втім, правоохоронці вже повідомили - відтепер мечеть буде під наглядом спецслужб. А саме федерального відомства з охорони Конституції.