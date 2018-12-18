В среду, 19 декабря, погода в Украине будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, холоднее всего будет в Киевской и Винницкой областях. Там температура воздуха опустится до -6...-8 градусов.

Теплее всего - в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +3...+5 градусов. Однако, если почти по всей территории Украины 19 декабря будет сухо и без осадков, то в Крыму синоптики прогнозируют снег с дождем.

Циклон над Турцией и Черным морем обусловит усиление ветра на юге и востоке Украины. А также периодически незначительные осадки.

"В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны", - пишет на своей Facebook-странице Наталья Диденко.

Кроме этого, снег и мокрый снег будут падать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Ветер будет северо-восточным, 7 - 12 метров в секунду.

В Киеве 19 декабря будет морозно, до -5...-7 градусов. Без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Поэтому синоптики просят украинцев быть внимательными и аккуратными.

Прогноз погоды на среду, 19 декабря, в городах Украины:

Ужгород - -1...-5

Львов - -3...-5

Ивано-Франковск - -3...-5

Тернополь - -3...-5

Черновцы - -4...-6

Хмельницкий - -5...-7

Луцк - -4...-6

Ривне - -4...-6

Житомир - -4...-6

Винница - -6...-8

Одесса - -3...-5

Николаев - -2...-4

Херсон - -1...-3

Симферополь - +3...+5

Кропивницкий - -5...-7

Черкассы - -4...-6

Чернигов - -5...-7

Сумы - -5...-7

Полтава - -5...-7

Днепр - -2...-4

Запорожье - -1...-3

Донецк - -1...-3

Луганск - -3...-5

Харьков - -4...-6

Киев - -6...-8

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