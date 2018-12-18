Погода на День святого Николая: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
В среду, 19 декабря, погода в Украине будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Так, холоднее всего будет в Киевской и Винницкой областях. Там температура воздуха опустится до -6...-8 градусов.
Теплее всего - в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +3...+5 градусов. Однако, если почти по всей территории Украины 19 декабря будет сухо и без осадков, то в Крыму синоптики прогнозируют снег с дождем.
Циклон над Турцией и Черным морем обусловит усиление ветра на юге и востоке Украины. А также периодически незначительные осадки.
"В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны", - пишет на своей Facebook-странице Наталья Диденко.
Кроме этого, снег и мокрый снег будут падать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Ветер будет северо-восточным, 7 - 12 метров в секунду.
В Киеве 19 декабря будет морозно, до -5...-7 градусов. Без существенных осадков.
На дорогах гололедица. Поэтому синоптики просят украинцев быть внимательными и аккуратными.
Прогноз погоды на среду, 19 декабря, в городах Украины:
- Ужгород - -1...-5
- Львов - -3...-5
- Ивано-Франковск - -3...-5
- Тернополь - -3...-5
- Черновцы - -4...-6
- Хмельницкий - -5...-7
- Луцк - -4...-6
- Ривне - -4...-6
- Житомир - -4...-6
- Винница - -6...-8
- Одесса - -3...-5
- Николаев - -2...-4
- Херсон - -1...-3
- Симферополь - +3...+5
- Кропивницкий - -5...-7
- Черкассы - -4...-6
- Чернигов - -5...-7
- Сумы - -5...-7
- Полтава - -5...-7
- Днепр - -2...-4
- Запорожье - -1...-3
- Донецк - -1...-3
- Луганск - -3...-5
- Харьков - -4...-6
- Киев - -6...-8
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