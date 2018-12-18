Лобода страстно поцеловалась с неизвестным мужчиной (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам видео, в котором намекнула на скорый выход клипа на песню Instadrama. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Instadrama, soon. Что скажете? Ждете так же, как жду его я?", - говорится в сообщении Лободы.
#instadrama💔 #soon что скажете ?🥰 ждёте так же как жду его я ?
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее мы писали о том, что Лобода "засветилась" на концерте Rammstein.
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