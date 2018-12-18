Украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам видео, в котором намекнула на скорый выход клипа на песню Instadrama. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Instadrama, soon. Что скажете? Ждете так же, как жду его я?", - говорится в сообщении Лободы.

Ранее мы писали о том, что Лобода "засветилась" на концерте Rammstein.