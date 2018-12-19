В индийском штате Андхра-Прадеш минимум два человека погибли, а тысячи вынуждены были покинуть свои дома из-за циклона Фетай, сообщает Al Jazeera.

"На момент приближения к побережью скорость ветра достигла 120 километров в час, по меньшей мере два человека погибли", - сказано в сообщении.

Циклон Фетай накрыл берег около города Катреникона в индийском штате Андхра-Прадеш и принес на побережье сильные дожди и ветер.

По информации местных властей пришлось эвакуировать около 11 600 людей, так как их дома еще не успели отремонтировать после циклона Титли, который пронесся по побережью в октябре 2018 года.

Напомним, что синоптики предупредили украинцев об опасности.