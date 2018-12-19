Более 600 домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус, сообщает телеканал Globo.



Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.



Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.

Parece cena de filme de guerra. Esse é o resultado do incêndio de ontem que destruiu 600 casas de madeira aqui em Manaus 😔 pic.twitter.com/o78T9V280a — meu brother (@rodsabreu) 18 декабря 2018 г.

Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель заживо сгорел в машине.