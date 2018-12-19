Минобороны Британии разработает стратегии противодействия России [ Редактировать ]
18 декабря, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о введении в действие стратегии по нейтрализации внешних угроз со стороны других государств, в частности России, передает Bloomberg.
"Уильямсон заявил, что он примет стратегию, которую Великобритания не использовала со времен холодной войны, для борьбы с современной угрозой со стороны России", - говорится в сообщении.
Министр обороны Британии также сообщил, что он создает в Министерстве постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай. Этот орган при поддержке внешних экспертов также будет оценивать способность британских военных реагировать на угрозы.
Как отмечает издание, подобный отдел недолго существовал в Великобритании во время "холодной войны" в 1980-х, но был расформирован в связи с реформами Михаила Горбачева в СССР.
Создание подразделения является одной из серии мер, направленных на модернизацию военного потенциала страны.
Уильямсон также сказал, что намерен улучшить боеготовность британских военных кораблей, ударных подводных лодок и вертолетов, а также активизировать наступательные операции в киберпространстве.
"В ответ на нынешнюю агрессию России, США также усилили подготовку своих Королевских Морских пехотинцев в арктической программе Норвегии, поскольку анализ показал, что активность российских подводных лодок в северной части Атлантического океана почти достигла уровня холодной войны", - говорится в сообщении.
Напомним, что разведывательный корабль Великобритании вошел в Черное море.
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