В среду, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины, в связи с этим движение транспорта в центре города будет частично ограничено, сообщает пресс-служба КГГА.

С 16:00 до 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка).

Запрет на движение по Владимирскому проезду и части ул. Владимирской также будет действовать 24 декабря - с 16:00 до 22:00, 31 декабря - с 20:00 до 03:00, 1 января - с 14:00 до 22:00, 7 января - с 12:00 до 16:00.

Ранее мы писали о том, как украсить новогоднюю елку.