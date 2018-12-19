В среду утром, 19 декабря, в Мелитополе, в школе № 22 случилась трагедия. Учитель географии вошел в учительскую, взял журнал и упал, потеряв сознание. Об этом сообщает Ria-m.

Коллеги пытались оказать ему помощь, одновременно вызвали "скорую".

Однако, приехавшие через несколько минут медики, помочь мужчине уже не смогли - он скоропостижно скончался.

Известно, что умерший проработал в этой школе много лет и сам когда-то был ее учеником

Ранее мы писали о том, что учительница оскорбила ученика и высмеяла перед классом/