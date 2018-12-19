18 декабря произошел пожар на улице Народной. Инцидент произошел в Диевке.

По указанному адресу направили спасателей 4-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в гараже. Внутри помещения загорелся автомобиль Opel Vectra. Пожар смогли локализовать через 40 минут, а полностью ликвидировать - в 18:45. К борьбе с огнем привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

При пожаре пострадали 2 человека, которые находились внутри гаража - 47-летний мужчина и 16-летний парень. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии в результате пожара сгорели 600 домов.