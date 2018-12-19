Растаможка "евроблях": опубликован временный порядок [ Редактировать ]
Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.
Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.
Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
- применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;
- минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
Ранее мы писали о том, что "евробляхеры" придумали способ обойти растаможку.
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