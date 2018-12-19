Мужчина год жил с трупом жены [ Редактировать ]
В Японии 74-летний пенсионер больше года не хоронил жену, которая умерла в октябре 2017 года. Об этом сообщает AsiaOne.
После смерти супруги 74-летний Окуда Ёсихиса продолжал жить рядом с ее останками. Чтобы приглушить запах разложения, он окружил тело освежителями воздуха.
Когда дом престарелого японца решили снести, он оставил тело жены и уехал. Труп обнаружили рабочие, которые осматривали помещение. Они сообщили о находке полиции. После этого Ёсихису арестовали.
Как выяснилось, при жизни у женщины не было документов, которые удостоверяли ее личность. Она не регистрировала брак официально и жила на пенсию Ёсихисы.
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