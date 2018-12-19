Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили захват украинских моряков в Керченском проливе, последнее развитие событий на Донбассе, развертывание миссии ООН, а также перспективы стратегического партнерства между Украиной и США.

Волкер поздравил Украину с получением новой кредитной программы МВФ, а Порошенко поблагодарил Волкера за резолюции, принятые Конгрессом США по Азовскому морю и Голодомору.

Ранее мы сообщали, что США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено.