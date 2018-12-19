Новогодний маникюр 2019: стильные идеи (фото) [ Редактировать ]
Во время праздников всем хочется выглядеть особенно. Значение имеет любая мелочь, будь то брошь или цвет лака на ногтях, ведь образ формируется именно из этих деталей.
Поэтому podrobnosti.uа собрали для стильные идеи новогоднего маникюра.
Предлагаем вам также идеи оформления блюд к праздничному столу.
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