Во время праздников всем хочется выглядеть особенно. Значение имеет любая мелочь, будь то брошь или цвет лака на ногтях, ведь образ формируется именно из этих деталей.

Поэтому podrobnosti.uа собрали для стильные идеи новогоднего маникюра.

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